In villa Sormani a Missaglia ritorna il premio “Arte e Cultura”

Ritorna il Premio Arte e Cultura Villa Sormani. Il 25 giugno inizia una tre giorni intensa di eventi e di cultura nello splendido scenario della Villa Sormani di Missaglia che culminerà con la cerimonia di consegna dei premi di quest'anno. Il Conte Alberto Uva lancia la quarta edizione del Premio, sull'onda dell'entusiasmo del suo duplice cameo in film del maestro Pupi Avati, che ha preso parte alla presentazione dell'edizione di quest'anno in video conferenza. Dopo la partecipazione in "il signor Diavolo", Uva sarà anche nel biopic sulla vita di Dante in prossima uscita nelle sale.