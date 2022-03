In forma, per l’ambiente: il Giro d’Italia di plogging fa tappa a Monza

Il Giro d'Italia di Corro Col Guanto domani fa tappa a Monza. L'appuntamento per questi appassionati di plogging, la speciale tecnica di contribuire a tenere pulita la città mentre si fa sport all'aria aperta, è alle 9 in punto ai Boschetti reali di viale Petrarca. E l'appuntamento si annuncia parecchio partecipato, anche per merito degli organizzatori come Massimo Confalonieri, da sempre grande appassionato di plogging che il 27 marzo realizzerà il sogno di una tappa nella sua Brianza.