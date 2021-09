Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato il SuperSalone del mobile a Milano

Le aziende manifatturiere d'eeccellenza, brianzole e dell'hinterland milanese hanno risposto presente al SuperSalone del mobile, quello della ripartenza, in programma a Milano Rho Fiera dal 5 al 10 settembre. Negli stand, marchi e nomi di origini e base locali, ma rinomati in tutto il mondo. Alcuni dei quali, in questa fase di ripartenza guardano ai mercati dei paesi emergenti, quelli della ex Unione Sovietica che mostrano di amare e apprezzare la fine manifattura lombarda di un tempo, che riecheggia stili ricchi e preziosi in grado di valorizzare tessuti, legnami e intarsi.