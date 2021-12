Il piccolo esercito del Soft air in Brianza: un bilancio positivo nonostante l'emergenza

Come è stato possibile conciliare le restrizioni del periodo pandemico con una attività come quella del Soft Air di Monza. Una pratica fatta nei boschi, nei prati e fino a ieri assolutamente inconcepibile dietro a una scrivania. Ruggero De Lazzari, il referente Regione Lombardia del Centro Sportivo Educativo Nazionale Settore Airsoft ne ha parlato con il Cittadino, spiegando come i 220 iscritti si siano tenuti in contatto tra loro in questo anno e mezzo, come abbiano potuto giocare e fare corsi di formazione on line. In modo da non perdere l'allenamento e potere così riprendere in piena libertà non appena tutte le restrizioni saranno cessate.