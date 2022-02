Il dottor Speciani e la rete delle associazioni per la difesa dei non vaccinati

Luca Speciani, 59 anni, medico nutrizionista di Oreno è tra i fondatori di Sim, la Società Italiana di Medicina creata come rete di 11 associazioni alla fine di gennaio. I capisaldi di Sim sono tutte quelle perplessità accumulate in questi mesi per come è stata gestita la pandemia: vaccini, obbligo del green pass, sospensione dei medici e di altre categorie rimaste ora senza stipendio. La Società nei prossimi mesi sarà uno dei punti di riferimento nazionale per le azioni legali di risarcimento. Chi volesse prendere contatti con la nascente rete di associazioni che danno vita a Sim può andare sul sito www.societaitalianamedicina.it.