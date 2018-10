Il CittadinoMb in piazza: quante volte siete andati alla Villa reale?

Quante volte i monzesi hanno visitato la Villa reale dalla sua riapertura? Il CittadinoMb lo ha chiesto nell’appuntamento in piazza ora che la reggia andrà a chiudere per un mese per un evento privato. E poi?

Federica Fenaroli

