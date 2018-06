Il CittadinoMb in piazza: per chi tifano i monzesi ai Mondiali di calcio senza l’Italia?

Notti magiche, ma senza l’Italia che non si è qualificata per i mondiali di calcio di Russia 2018. Il fischio d’inizio è il 14 giugno: per chi tiferanno i monzesi in assenza di maglie azzurre? Il Cittadino l’ha chiesto nell’appuntamento del giovedì con la redazione mobile in centro. Tra gli intervistati, comunque, nessuno ha detto che non li seguirà.

Federica Fenaroli

Altri articoli