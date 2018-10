Il CittadinoMB in piazza: “Com’è il mercato?”, parlano gli ambulanti

Martedì 25 Settembre 2018

Monza, chiusura del ponte sul Lambro: «Nessuna scorciatoia per riaprire via Colombo»

L’amministrazione comunale di Monza non imboccherà scorciatoie pur di riaprire il ponte di via Colombo, chiuso mercoledì 19 settembre per verifiche urgenti: lo ha ...