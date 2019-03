Il CittadinoMb in piazza a Monza: due domande sullo sciopero globale per il clima

Sciopero per il futuro: fanno bene i ragazzi? Cosa si sarebbe dovuto fare in passato per evitare di mettere a rischio il pianeta? Il Cittadino l’ha chiesto nel tradizionale appuntamento in piazza del giovedì.

LEGGI Chi sono gli studenti, perché lo fanno, le iniziative e l’editoriale del direttore del Cittadino

Federica Fenaroli

Altri articoli