Il Cittadino in piazza a Monza: il caro tombe è necessario?

“Caro tombe”: una manovra necessaria? Alla luce dei rincari in arrivo per i monzesi, dai servizi cimiteriali alle tariffe per gli impianti sportivi, il Cittadino ha chiesto un parere ai monzesi nel consueto giovedì in piazza con la redazione mobile.

Federica Fenaroli

