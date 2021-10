Il bilancio di Ville Aperte 2021, che dà appuntamento alla novità di primavera

Ville Aperte in Brianza 2021, edizione numero 19, è stata un successo nonostante il maltempo. Ed è grande la soddisfazione della Provincia di Monza e Brianza per la manifestazione che a primavera sarà affiancata dalla novità di un nuovo appuntamento. Un bilancio finale è stato fatto dalla consigliera provinciale con delega alla Cultura, Laura Capra presente a Castellazzo di Bollate in occasione della presentazione del Progetto Epic in Villa Arconati.

Pier Mastantuono

