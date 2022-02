Il bilancio della Giornata della Raccolta del Farmaco in Brianza

Iniziano ad arrivare i risultati della Giornata della Raccolta del Farmaco della scorsa settimana. Nel 2021 era andata un po' meglio in Lombardia, ma di fronte all'impegno dei volontari e di chi ha organizzato l'evento si tratta di semplici statistiche. E l'inserimento da parte delle farmacie è ancora in corso. Ne parla al Cittadino il presidente della Fondazione Banco Farmaceutico, Sergio Dainotti. Per la Brianza si parla di poco meno di 15mila confezioni, nelle 1294 farmacie che hanno aderito a questa edizione su tutto il territorio lombardo. In Lombardia sono state raccolte 131.375 confezioni mentre nel 2021 erano state 140.270.