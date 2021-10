Il Besanino compie 110 anni e pensa all'elettricità

Il Besanino compie 110 anni e pensa a una bella cura rinvigorente. Non che ne abbia bisogno per i cuori dei brianzoli, visto il successo della manifestazione di domenica mattina, fortemente voluta dal consigliere regionale Alessandro Corbetta con l'assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti Claudia Maria Terzi, presente con il sindaco di Besana, Emanuele Pozzoli per festeggiare un nuovo decennio trascorso in attività, per il trenino della Brianza. Piuttosto si parla di interventi migliorativi in progetto, come la elettrificazione della linea e probabilmente l'istituzione di una ricorrenza annuale, una sorta di Besanino Day. Così come la creazione di itinerari locali che coinvolgano anche la linea ferroviaria, che serviranno a far conoscere e apprezzare da tutti questa eccellenza unica nel suo genere.

