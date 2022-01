Il 2022 della Villa reale di Monza inizierà con una mostra dedicata ad Antonio Ligabue

Ma chi l'ha detto che la Reggia di Caserta vale di più della nostra Villa Reale? L'assessore alla Cultura, Massimiliano Longo scherza sulla lista stilata da una nota società che mette in fila le valutazioni di alcune delle residenze del patrimonio immobiliare d'Italia. Come se esse dovessero essere davvero messe in vendita, con tanto di descrizione tecnica tipica. La villa monzese precede nella valutazione importanti immobili conosciuti nel mondo come il Castello di Miramare a Trieste e la casa di Giulietta a Verona. Con i suoi 98 milioni 370mila euro si colloca subito dopo la Piccola Versailles casertana. L'assessore Longo coglie l'occasione "virtuale", per anticipare i grandi eventi del 2022 a partire dalla prestigiosa mostra delle opere di Antonio Ligabue.

Pier Mastantuono

Altri articoli