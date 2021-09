Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

I 55 anni del depuratore di Monza: parlano Sala (Regione) e Boerci (Brianzacque)

Il depuratore di Monza compie 55 anni e il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci ha celebrato mercoledì, la ricorrenza con un tour nell'impianto di via Enrico Fermi in compagnia dell'assessore a Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. Il presidente Boerci oggi annuncia ulteriori interventi sugli impianti e la creazione di un nuovo laboratorio all'avanguardia, in grado di delocalizzare e ottimizzare i punti di analisi già esistenti.