Guerra: la testimonianza del consigliere regionale Andrea Monti di ritorno dal confine ucraino

Tra gli osservatori italiani arrivati al confine ucraino per vedere di persona la situazione dei profughi c'è anche il consigliere regionale Andrea Monti che ha trascorso qualche giorno a Medyka sul confine con la Polonia dove le famiglie, bambini donne e anziani, si ricongiungono ai loro parenti. Tra scene di composta e dignitosa disperazione e richieste di beni di prima necessità per trovare prima possibile la normalità dopo essere scampati alle bombe. Monti racconta al Cittadino quello che ha visto, ciò che dovrà essere fatto in sede di accoglienza. Senza mancare di commentare la visita di Salvini a Przemysl di martedì con la contestazione delle autorità locali.

Pier Mastantuono

