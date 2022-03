Guerra in Ucraina, il professor Vasylko e il progetto di cooperazione dell'Università di Leopoli: «Essere partner dell'Europa»

Leopoli in questi giorni sta diventando uno dei centri dell'accoglienza e delle speranze di rinascita dell'Ucraina, una volta che questa guerra sarà finita. Il professor Orest Vasylko dell'Università Nazionale Politecnico di Leopoli da anni porta avanti un progetto di cooperazione italo-ucraina all'interno dell'Ateneo e sta lavorando in una prospettiva che potrebbe porre la più occidentale delle città ucraine, Leopoli in prima linea in una sorta di possibile Piano Marshall del futuro per gli investimenti delle imprese multinazionali.