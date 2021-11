Gruppo Donne Confimi, blockchain e impresa al femminile: intervista alla presidente Paola Marras

Il Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza e Bergamo alla scoperta della Blockchain, l'insieme di tecnologie in cui il registro è strutturato come una catena di blocchi contenenti le transazioni commerciali e non. Mercoledì la presidentessa Paola Marras e il gruppo femminile di Confimi hanno animato un talk dal titolo "Let Blockchain surprise you! La trasformazione digitale... il pane del futuro" presso la sala riunioni dell'Helios Hotel di Monza. E durante la discussione, il ruolo dell’innovazione nella trasformazione delle aziende e le nuove tecnologie per il PNRR è stato declinato attraverso le esperienze aziendali di Maria Vittoria Trussoni, esperta di tecnologia di blockchain per NTT DATA e i percorsi della panificazione e vendita del futuro, denominati “Blockchain Qui vicino” di Genuine Way.