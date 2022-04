Great Place to Work, Vimercate piazza due aziende al top

Great Place to Work società leader nell’analisi del clima aziendale, ogni anno valuta le migliori aziende dove lavorare in 62 diversi Paesi al mondo, assegnando l’ambito premio Best Workplaces. E anche per questa edizione 2022 spicca la città di Vimercate che piazza ben due aziende al top nelle rispettive categorie. La classifica legata alla categoria riservata ai brand con oltre 500 collaboratori vede al primo posto la vimercatese Micron Semiconductor Italia, multinazionale del settore informatico. Al gradino più alto del podio della categoria riservata a aziende con un numero di collaboratori compreso tra 150 e 499, per il 7° anno consecutivo si piazza Cisco Systems Italy, sempre di Vimercate. Soddisfatto il commento del sindaco Francesco Cereda che precisa però, come questa leadership affondi le radici nella tradizione più antica del territorio.