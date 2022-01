“Grammatica del nuovo mondo”: anche aziende brianzole nel nuovo libro di Poletti

Come approcciare ed approcciarsi alla nuova società che inevitabilmente scaturirà da questa parentesi pandemica. Lo spiega Filippo Poletti, 51enne giornalista e top influencer milanese che ha appena dato alle stampe il libro "Grammatica del Nuovo Mondo. Opportunità ed esempi di vita ai tempi d'oggi". E in questo vademecum per una vita più all'insegna della condivisione e dell'attenzione all'ambiente e alle esigenze dei lavoratori, trovano spazio anche diversi esempi di eccellenze brianzole come la Project Automation di Monza e la Montrasio Italia di Aicurzio. Aziende che già stanno andando nella direzione auspicata da Poletti.