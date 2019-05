“Global strike for climate” a Carate Brianza: parla Clarissa Dudine

L’ultimo giorno di maggio sarà l’undicesimo venerdì di sciopero per il clima di Clarissa Dudine a Carate Brianza. Venerdì scorso, intanto, nel giorno della seconda mobilitazione globale (“Global strike for climate”) indetta dal movimento Fridays For Future, ha raccolto la presenza di una decina di persone (pochi i ragazzi) e del sindaco Luca Veggian. Nel concreto, «Fridays For Future di Carate Brianza chiede al Comune, alle scuole e ad ogni collettività della nostra cittadina di dichiarare lo stato di emergenza climatica ed ambientale, di fare ogni sforzo possibile per contenere l’aumento della temperatura globale e considerare la lotta al cambiamento climatico e la transizione a un’economia sostenibile come priorità assoluta».

