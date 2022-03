Gli studenti di Legge sfidano il mondo a colpi di arringhe: i Campionati di arbitrato in vista di Vienna

Il 3 e il 4 marzo 2022 si è svolta la 7°edizione dell’AIA CAM Pre-Moot, organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano e dall‘AIA, l’Associazione Italiana per l’Arbitrato, in versione online. Si tratta di una competizione che vede 100 studenti di Legge da tutto il mondo sfidarsi su tecniche di difesa persuasiva, con l’ambizione di diventare esperti di arbitrato commerciale. Il momento di incontro e di scontro a colpi di arringhe ha fatto da allenamento, in vista della 29° competizione internazionale di arbitrato “VIS Moot” di Vienna, che si terrà online dal 9 al 14 aprile 2022. Si spera per l'ultima volta a distanza, studenti di Giurisprudenza di 16 università del mondo se la giocheranno mettendo in campo tutta la propria arte oratoria. Con Vienna si collegheranno italiani, brasiliani, giapponesi, americani della University of San Diego, tedeschi, indiani in attesa di potere tornare a incontrarsi di persona. Il Cittadino ne ha parlato con Stefano Azzali, direttore della Camera arbitrale di Milano.