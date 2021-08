Gli investimenti dei brianzoli: risparmi al top nell’anno del Covid

Nel 2020 i brianzoli hanno aumentato il risparmio personale. I dati in possesso degli operatori di banca, dicono che nell'anno della crisi, chi se lo è potuto permettere ha risparmiato più del doppio della media degli ultimi anni. Addirittura si parla di percentuali limite se si prendono in considerazione gli ultimi 15 anni. Adesso si assiste a una inevitabile ripartenza che conferma il dato che il brianzolo investe il 50% in risparmio gestito mentre i prodotti assicurativi si assestano sul 25%. Le obbligazioni ormai sono al 5%. Il Cittadino ne ha parlato approfonditamente con l'operatore finanziario, Francesco Megna referente bancario, consulente presente da anni sui quotidiani e sulle riviste di settore come esperto nel ramo investimenti. Pier Mastantuono