Giussano: come è stata accolta e restaurata la statua della Madonna profanata dall'Isis in Iraq

Parte da Giussano, per le parrocchie che ne faranno richiesta, il giro dell'unica statua su suolo Italiano della Vergine Maria fra quelle vandalizzate dall'Isis in Iraq. Don Giuseppe Corbari della Comunità Pastorale San Paolo e il restauratore Franco Elli Giuseppe spiegano al Cittadino perché hanno preferito rendere visibili i danni in collaborazione con i promotori della fondazione pontificia “Aiuto alla Chiesa che soffre”.

Pier Mastantuono

