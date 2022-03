Giornata vittime del Covid, Paderno Dugnano ricorda con un cippo al Parco Lago Nord

In due anni Paderno Dugnano ha pianto trecento concittadini morti per il Covid, in questi giorni la città ha già accolto 80 profughi ucraini. Sono sufficienti questi due dati numerici per raffigurare la città in uscita dalle restrizioni e, allo stesso tempo, intenta a dare il primo aiuto agli sfollati dagli scenari dell'Est Europa. Venerdì mattina il sindaco Ezio Casati ha commemorato presso il Parco Lago Nord le vittime padernesi in occasione della Giornata Nazionale per le Vittime del Covid insieme a centinaia di persone tra associazioni, autorità, vertici delle tre forze dell'ordine rappresentate sul territorio. C'erano anche diverse classi delle scuole della città alla inaugurazione di un cippo, semplice in legno e carta plastificata, che ricorderà ai frequentatori del parco i morti di questi due anni di pandemia.