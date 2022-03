Giornata mondiale dell'acqua al parco dedicato di Arcore: studenti in visita all'area di recupero ambientale

Il World Water Day, la giornata internazionale dell'acqua del 22 marzo, ha avuto una anticipazione lunedì con la visita al Parco dell'Acqua di Arcore da parte dei bambini della Yives School di Vedano al Lambro, che hanno avuto la possibilità di visitare l'area di recupero ambientale provvista di giochi e riproduzioni in miniatura di infrastrutture idriche e di un laghetto. Presenti alla visita il vice sindaco di Arcore Giuseppe Tozzi, il sindaco di Vedano, Marco Merlini che ha fortemente voluto questo appuntamento, il presidente di Brianzacque Enrico Boerci e il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Riccardo Borgonovo. Finale di gioco all'aria aperta per tutti i bambini partecipanti, a riprova della strategicità di momenti come questi in vista del ritorno alla normalità.