Giornalismo: premiata la foto della messa di Robbiano davanti ai selfie dei parrocchiani

Il fotografo di LaPresse Claudio Furlan è il Premio Vergani 2021 per la sezione fotografia. E il riconoscimento gli viene assegnato per lo scatto di don Giuseppe Corbari che dice messa nella chiesa di Robbiano di Giussano durante i primi tempi del primo lockdown davanti a decine di foto, ai selfie fatti dai parrocchiani. Una fotografia semplice ma emblematica, raccontata anche dal Cittadino e che dalle colonne dell'agenzia di stampa ha fatto il giro del mondo.

E, sempre durante l'emergenza, ha avuto l'onore e la risonanza più grande che un messaggio mediatico possa avere di questi tempi: è stata replicata ovunque da sacerdoti, in Europa e al di là dell'Oceano. Il Cittadino ne ha parlato con lo stesso fotoreporter di Lapresse, con una riflessione sul futuro della professione foto giornalistica sullo sfondo di un premio così significativo.