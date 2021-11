Gestione dei rifiuti in Brianza: Bea ha presentato Green Alliance in Regione Lombardia

Entro pochi anni il ciclo dei rifiuti e dei servizi di igiene ambientale di tanti Comuni della Brianza sarà gestito in house e non più affidato esternamente. Bea, la società che fa capo all'inceneritore di Desio ha già avviato la procedura con i Comuni di riferimento, che nei mesi passati sono stati chiamati a esprimersi su questa novità. Per parlare del ruolo delle società in house di igiene tra Europa e Lombardia si è svolto un convegno presso la sala Pirelli del consiglio regionale che ha visto la partecipazione del presidente di Bea, Daniela Mazzuconi con Carlo Borghetti, vicepresidente del consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, assessore regionale all'Ambiente e clima e Alessandro Russo, presidente di Confservizi Lombardia. L'incontro è la prima iniziativa pubblica di Green Alliance, nata nel 2020 come coordinamento delle partecipate pubbliche lombarde impegnate sul fronte ecologico per fare sistema sulle tematiche ambientali.