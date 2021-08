Fuoco al portone della chiesa di San Francesco a Muggiò, il commento del don

In Brianza è l'estate degli atti vandalici ai danni dei simboli di culto. Prima all'inizio di agosto, la distruzione della statua della Madonnina di Nova Milanese, che aveva innescato l'immediata reazione pacifica con una serata di preghiera in strada di sacerdoti e concittadini nella sera stessa del ritrovamento. Ora, in settimana i vandali si sono accaniti contro il portale principale della chiesa di San Francesco di Muggiò. Nottetempo, anonimi hanno cosparso di liquido infiammabile le porte della chiesa e hanno dato fuoco causando un rogo che si è spento in maniera spontanea, ma che ha gravemente intaccato il legno anche all'interno dell'edificio. Nel mese di giugno era successo alla chiesa di San Carlo.

Don Marco Oneta commenta l'accaduto: «Non sappiamo se sia una intenzione anti religiosa o un vandalismo contro un luogo che può creare risonanza».

Pier Mastantuono

