Frecce Tricolori presenti al Gp d'Italia di Monza (e alle Olimpiadi 2026): intervista a Lara Magoni

Il mese di febbraio si apre con due notizie decisive per il futuro delle Frecce Tricolori. Hanno iniziato il 2022 sorvolando la Valtellina per promuovere le Olimpiadi invernali 2026, che vedranno le montagne della Lombardia come assolute protagoniste. E poi la decisione, da parte degli organizzatori della Formula 1, di confermare la presenza della pattuglia acrobatica al prossimo Gran Premio di Monza. L’ipotesi di cancellare l’esibizione delle Frecce Tricolori al Gran Premio di Monza è rientrata quindi. Come conferma ai microfoni del Cittadino Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia.