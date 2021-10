Fondi regionali per il nodo ferroviario di Seveso, il neo sindaco Alessia Borroni: «C'è proprio bisogno di una nuova viabilità»

È in arrivo uno stanziamento di 58 milioni e 900mila euro per potenziare la rete ferroviaria di Ferrovienord, in particolare sul nodo di Seveso; la Giunta regionale ha appena approvato il finanziamento su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. In città ancora non c'è una giunta per il neo sindaco Alessia Borroni, ma il mandato inizia con i migliori auspici: «Seveso ha bisogno di una nuova viabilità, non possiamo continuare a vivere passando le nostre ore al passaggio a livello», ha detto presentando un cronoprogramma di massima.

Pier Mastantuono

