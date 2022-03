Finale Cev Cup: capitan Beretta e coach Eccheli dopo il 3-0 sul Tours

All'Arena di Monza il Vero Volley s'impone in tre set nell'andata della finale di Coppa Cev maschile , giocata mercoledì 16 marzo. Ritorno sul campo di Tours, nel nord della Francia, il 23 marzo: ai rossoblù servirà vincere 2 set per alzare al cielo il trofeo. Capitan Thomas Beretta al Cittadino: "Questa è stata una delle nostre migliori 3 partite della stagione, sono contento dell'atteggiamento e del carattere". Coach Massimo Eccheli: "Bravi i ragazzi. Il ritorno? Sarà complicato perché a Tours si ferma la città intera per supportare la squadra, ma sul piano tecnico e tattico abbiamo i numeri per vincere".

LEGGI La cronaca dall’Arena di Monza

Giulio Masperi

Altri articoli