Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Festival di Villa Arconati, il lunedì di gala con gli Avion Travel

Il Festival di Villa Arconati a Bollate anche nell'anno della pandemia non si smentisce per scelta, qualità dell'offerta e assortimento di artisti. Lunedì in scena gli Avion Travel di Peppe Servillo.