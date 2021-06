Festa dei Cavalieri a Villa Sacro Cuore di Triuggio

Domenica l'Anioc, l'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresce è tornata a radunarsi per la Festa dei Cavalieri in questo 2021 cruciale per la vita associativa lombarda e per la società monzese. Proprio in concomitanza con l'uscita dalle restrizioni più severe in materia sanitaria, il gruppo brianzolo capitanato da Gianfranco Beretta si è ritrovato presso Villa Sacro Cuore di Triuggio. Ospite l'onorevole Massimiliano Capitanio, segretario della commissione sorveglianza Rai. A presiedere la riunione il cavalier Giovanni Piazza delegato regionale.