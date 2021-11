Fenomeno Squid Game: la Pastorale giovanile ne parla con i genitori della Valle del Seveso

I pericoli diseducativi nascosti dentro una serie Tv come Squid Game, il serial del momento. Soprattutto per i più piccoli. Questo il tema dei due incontri partecipatissimi, organizzati la scorsa settimana dalla Unità di Pastorale Giovanile, prima a Barlassina e poi a Lentate. La duplice serata è stata messa a punto da don Andrea Zolli e dai tipi di Lime, associazione di promozione sociale con lo scopo di diffondere la cultura dei media educativa e il benessere dei ragazzi. E a vedere la partecipazione dei genitori e dei ragazzi ai due incontri, il fenomeno Squid Game interessa, incuriosisce ma soprattutto inquieta non poco gli educatori. Alla fine di due eventi così partecipati e così di importanza urgente, Il Cittadino ha parlato con don Andrea dei prossimi appuntamenti. Visto che ora le aspettative attorno alla Pastorale Giovanile della Valle del Seveso si vanno decisamente alzando, per informazione e attenzione all'attualità.