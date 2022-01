Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Farmacom e Croce Rossa: nuovo punto tamponi in via Ramazzotti a Monza, aperto fino alle 23

Farma.Co.M, la società partecipata dal Comune di Monza che gestisce la 10 farmacie comunali cittadine e il Comitato di Monza della Croce Rossa Italiana, hanno siglato un accordo di collaborazione per l’apertura da mercoledì 20 gennaio di un nuovo punto “tamponi” nell’area adiacente la farmacia comunale di Via Ramazzotti 36. Importante la possibilità di accedere al servizio fino alle ore 23 (il mercoledì, giovedì e venerdì), che costituirà un fondamentale supporto per tanti lavoratori e cittadini.