Falso allarme bomba in centro a Milano: il video degli artificieri in azione

Nel video diffuso dai carabinieri l’intervento degli artificieri nella mattina di mercoledì a Milano in via Torino per un allarme bomba. Alle 8.20, all’angolo con via Nerino, la segnalazione di materiale sospetto all’interno di un cestino. Le forze dell’ordine sono intervenute e il traffico di auto e mezzi superficie è stato temporaneamente interrotto per permettere le operazioni di soccorso. L’intervento si è concluso alle 9.30. Il personale della Squadra Artificieri ha accertato che non era altro che un “simulacro vuoto”, tubi rossi di plastica legati da nastro isolante.

Chiara Pederzoli

