F1, #ilCittadinoMB: l’inaugurazione di Monza FuoriGp

L’inaugurazione di Monza FuoriGp, giovedì sera, con ancora fresca la notizia della firma del rinnovo dell’accordo per il Gp d’Italia a Monza per altri cinque anni. Le parole del sindaco Dario Allevi e degli assessori Andrea Arbizzoni e Massimiliano Longo. LEGGI Monza Fuori Gp 2019: ecco cosa succede in città fino a domenica

Federica Fenaroli

Altri articoli