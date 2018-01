Elezioni regionali: l’intervista del Cittadino al candidato Attilio Fontana

Lunedì al Cittadino. Attilio Fontana, candidato del centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia, ha risposto alle domande della redazione: Monza con il suo parco e la Reggia, l’inquinamento, i trasporti, le inchieste di mafia in Brianza, le crisi dei colossi industriali e manifatturieri della Provincia, sicurezza e immigrazione. In una giornata non facile a causa delle ormai famigerate dichiarazioni sulla “razza bianca” rilasciate a Radio Padania (bollate come “voce dal sen sfuggita”) e per cui, dopo averla già definita “un lapsus”, mercoledì mattina si è infine scusato : “Ho usato un’espressione sbagliata e di questo mi dolgo”.

Chiara Pederzoli

