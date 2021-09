Elezioni: Matteo Salvini a Seveso (e cita il Cittadino)

Matteo Salvini di nuovo in Brianza. Dopo i fischi(etti) di Desio e il bagno di folla di Biassono, il segretario nazionale della Lega martedì è stato a Seveso per la campagna elettorale di Alessia Borroni. Che, "come ho letto sul Cittadino", è l'unica donna in corsa e "l'abbiamo scelta non perché donna ma perché è brava". Poi i complimenti a Seveso e alla provincia ("La Brianza che produce, che lavora, che fa volontariato") rispetto alla grande città come Milano. E l'invito a evitare il ballottaggio (immagini di Diego Marturano)

Chiara Pederzoli

