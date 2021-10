Elezioni: il ministro Giorgetti a Vimercate, come rilanciare l'ex Silicon Valley brianzola

Ultime fatiche elettorali per il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti ospite venerdì a Vimercate per sostenere la candidatura di Giovanni Sala per il centrodestra unito. Inevitabile il riferimento del ministro al passato e al presente imprenditoriale della città di Vimercate, che con il piano nazionale di ripartenza e resilienza potrebbe vivere una nuova primavera produttiva. Al Cittadino il ministro presenta una ricetta per il rilancio della Silicon Valley del Vimercatese.