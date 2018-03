Elezioni: Giorgio Gori in redazione al Cittadino

Si è rivolto direttamente ai brianzoli e al loro senso pratico Giorgio Gori in visita alla redazione del Cittadino di Monza in una delle tappe finali della sua campagna elettorale nella corsa alla presidenza della Regione Lombardia. Una nuova sosta in Brianza per il candidato del centrosinistra, con chiusura al teatro Binario 7, per tirare un po’ le fila di settimane di visite e incontri con le realtà più diverse. In un clima forse un po’ cambiato.

LEGGI Elezioni, come si vota il 4 marzo (per non sbagliare): i fac-simile delle schede - FOTO

GUARDA Le interviste ai candidati Fontana e Gori

Chiara Pederzoli

Altri articoli