Edizione da record per la Misinto Bierfest: la miglior festa della birra d'Italia

Sipario sull’edizione numero 24 della Bierfest di Misinto, quella che si è guadagnata il titolo di edizione dei record. Per le 10mila presenze registrate per ogni sera dei dieci giorni in calendario che hanno permesso di far crescere la quota di beneficenza destinata al territorio, per la partecipazione delle scuole alberghiere del territorio che hanno arricchito la proposta gastronomica. E soprattutto perché la Misinto Bierfest è stata nominata “miglior festa della birra d’Italia”. Le interviste.