Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

È brianzolo il miglior gelato gastronomico d'Italia per il Gambero Rosso: l'Albero dei gelati si racconta

La speciale categoria del miglior gelato gastronomico d'Italia del Gambero Rosso quest'anno vede ancora una volta spiccare la Brianza, con il riconoscimento all'Albero dei Gelati di Seregno. Fabio Solighetto, da anni anima quella che non è una comune gelateria di qualità ma un concept con punti vendita anche a Monza, Cogliate e a Brooklyn (gestito dalla sorella Monia) e San Paolo del Brasile. Proprio l'Albero ha dedicato due gusti all'Ucraina, in sintonia con la continua opera di ricerca di prodotti di qualità, abbinamenti sorprendenti e amore per la professione che da sempre animano Solighetto e i suoi collaboratori.