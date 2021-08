Due mesi di presidio a Ceriano Laghetto: la protesta dei lavoratori Gianetti non si ferma

Due mesi di presidio ininterrotto a Ceriano Laghetto: i lavoratori della Gianetti continuano la loro protesta dopo la mail con cui il 3 luglio in 152 avevano perso il posto di lavoro in attesa di buone notizie dagli incontri tra le parti, che potrebbero essere il ricorso agli ammortizzatori sociali e l’arrivo di un compratore, e del pronunciamento del tribunale per la causa intentata dai sindacati.

Davanti alla Gianetti Fad Wheels i lavoratori resistono e protestano per una decisione sempre meno comprensibile: «Diventa importantissimo continuare a lottare», dicono dal presidio.



LEGGI Le notizie sulla Gianetti di Ceriano Laghetto

Diego Marturano

Altri articoli