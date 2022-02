Due anni di Covid, il presidente Santambrogio: «Volontariato esempio anche per le imprese»

Il 23 febbraio 2020 l'ospedale San Gerardo aveva ricoverato il primo paziente positivo al coronavirus, due giorni più tardi del caso di Codogno. Dopo le celebrazioni ufficiali, il presidente della provincia Luca Santambrogio ha iniziato il consiglio provinciale dell'anniversario leggendo una lettera giovanile dell'ambasciatore Luca Attanasio (ucciso in un agguato nella Repubblica democratica del Congo nel 2021) a se stesso per fare un ricordo degli ultimi due anni. Con almeno due punti fermi, la forza di questo territorio che non si è mai fermato e il volontariato che è stato esempio e persino sprone per l'impresa che adesso corre al doppio della velocità di gran parte dell'Europa e persino rispetto alla Lombardia.