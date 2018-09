Droga: 11 arresti nell'operazione The Hole - VIDEO

I carabinieri della Terza Sezione del Nucleo Investigativo hanno eseguito undici arresti per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti. Una persona è stata arrestata in flagranza di reato. È il seguito dell’operazione The Hole eseguita a maggio 2018 che aveva interessato anche la provincia di Monza e Brianza, tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano.

Chiara Pederzoli

