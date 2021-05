Desio, via ai lavori per salvare la cupola della Basilica: le interviste

C'è la data: partono il 22 maggio i lavori di riqualificazione della cupola della Basilica di Desio. Il progetto "Salviamo la Cupola" è stato presentato lunedì 10 maggio in Villa Tittoni alla presenza degli attori coinvolti: prevede la sostituzione delle circa 28mila scandole che rivestono la cupola, ammalorate dal passare del tempo. Un’operazione che può essere sostenuta anche dai cittadini con una donazione al fondo dedicato per avere una tegola per ricordo, così come era successo nel 1976.

Parlano del progetto il direttore dei lavori Gianluca Gatto, lo storico Massimo Brioschi, Marta Petenzi della Fondazione della Comunità Monza Brianza onlus, il sindaco Roberto Corti e monsignor Gianni Cesana, parroco SS. Siro e Materno. Presenti anche Marco Sala, coordinatore gruppo di lavoro ‘Salviamo la cupola’ e Elia Ranza, amministratore di Caliber srl. (servizio di Pier Mastantuono)

Chiara Pederzoli

