Dentro la Biennale di Monza 2021: novità arte e musica, le interviste

Inangurazione nel pomeriggio di venerdì 24 settembre per la nuova edizione della Biennale Monza, ospitata per la prima volta negli spazi del Belvedere della Reggia. E non è questa l'unica novità: perché la parola d'ordine è plurilinguismo. E allora largo all'arte in tutte le sue forme, con attenzione particolare alla musica. Esposte le opere di dieci accademie, ognuna rappresentata da artisti appositamente scelti dai diversi tutor coinvolti. Una Biennale che vuole essere un simbolo di ripartenza dopo i lunghi mesi di stop imposti dalla pandemia, ma anche una sfida per i contenuti proposti. Fino al 12 dicembre.

Ne hanno parlato al Cittadino il sindaco di Monza Dario Allevi, presidente del Comitato Premio d’Arte Città di Monza, l'assessore alla Cultura Massimiliano Longo, il direttore del Consorzio Villa Reale e Parco Giuseppe Distefano, il responsabile scientifico Daniele Astrologo Abadal (immagini e interviste Federica Fenaroli)

Chiara Pederzoli

