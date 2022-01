Decreto Ristori, previsti indennizzi per eventuali danni da vaccino

Nel decreto ristori, saranno previsti indennizzi per risarcire eventuali danni da vaccino. Si tratta di una azione portata avanti dalla Lega. In commissione Sanità della Camera, proprio il gruppo capitanato dall'onorevole Massimiliano Panizzut, si è fatto promotore dello stanziamento di fondi per supportare chi eventualmente dovesse riportare danni certificati e permanenti. Di questo abbiamo parlato con lo stesso capogruppo, che ha spiegato di essere lui stesso un vaccinato all'inizio titubante, che si è convinto dopo i dovuti approfondimenti. Lo stanziamento viene commentato anche dall'onorevole Elena Carnevali del Pd, partito questo che da tempo ha aperto alla vaccinazione obbligatoria.«Non vedo cambiamenti – ha commentato Carnevali, anche lei membro della Commissione Sanità della Camera - rispetto all'estensione dal 1 febbraio dell'obbligo vaccinale per il personale università, alta formazione artistica musicale e coereutica e degli istituti tecnici superiori per gli universitari. Del resto è noto che l'infezione da Covid vede sopratutto i giovani come vettori del virus . Per i 50enni l'obbligo vige dall'entrata in vigore del decreto , cioè 8 gennaio. Nelle scuole è necessario invece snellire e facilitare il rientro a scuola . Troppi bambini ed alunni ricevono con ritardo la " liberatoria " dalla quarantena dalle Asl».